Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, "Hastaları Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok

Birleşmiş Milletler (BM) basın toplantısına video konferans yoluyla bağlanan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, hafta sonu çatışmaların Şifa Hastanesi etrafında yoğunlaştığına dikkati çekti ve temel altyapının zarar gördüğünü, bazı personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Domenico, hastaneler ve civarlarındaki askeri operasyonların hastaları ve personeli korumak için önlem alarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok" uyarısında bulundu.

Hastaneden su almak için çıkan kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bilgisini edindiklerini kaydeden Domenico, keskin nişancıların kim olduğunu teyit etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Şifa Hastanesi'nde 43 bebeğin kuvözde ve oksijene bağlı olduğunu ifade eden Domenico, bağlantı kesildiği için tam sayısını bilmemekle beraber bazı bebeklerin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktardı.

"ZAMAN AZALIYOR"

Yakıt sıkıntısının çok büyük sorun teşkil ettiğine değinen Domenico, gelen yardımları dahi dağıtacak yakıt olmadığına dikkati çekti.

Domenico, paraşütle Gazze'ye yardım atılmasının çok maliyetli ve son seçenek olduğunu, mevcut imkanları kullanmaya çalışacaklarını ifade etti.

Acilen insani ateşkes ve acilen yakıt ihtiyacı olduğunun altını çizen Domenico, "Daha büyük bir felaketi önlemek için zaman azalıyor" uyarısını yaptı.

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı Yaşam
Gaziantep’te otomobil şarampole yuvarlandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze yorumu. "Türkiye ile çıkarlarımız uyuşuyor" Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Gazze yorumu. "Türkiye ile çıkarlarımız uyuşuyor"
Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı Gündem
Meteoroloji illeri sıraladı, sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı
Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı Yaşam
Bursa’da gazeteciye silahlı saldırı
Depremden kaçtı, husumetlisinden kaçamadı Yaşam
Depremden kaçtı, husumetlisinden kaçamadı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de Gündem
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de