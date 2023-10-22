Birleşmiş Milletler Gazze'nin 3 günlük yakıtının kaldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde 3 günlük yakıtının kaldığını, yakıt olmadan hastane ve fırınların çalışamayacağını, insani yardım yapılamayacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Birleşmiş Milletler Gazze'nin 3 günlük yakıtının kaldığını duyurdu

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'ye yakıt girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Üç gün içinde UNRWA'nın yakıtı bitecek ve bu, Gazze Şeridi'ndeki insani müdahalemiz açısından kritik önem taşıyor. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak. Yakıt olmadan yardımlar çaresiz ihtiyaç sahiplerine ulaşamayacak. Yakıt olmazsa insani yardım da olmaz" ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki en büyük insani yardım aktörü olduğu belirtilen açıklamada, "Yakıtsızlık kadınları, çocukları ve Gazze halkını daha da boğacak. Yakıt olmazsa, ihtiyaçları bizim gözetimimiz altında her geçen saat artan Gazze halkını yüzüstü bırakacağız. Bu olamaz ve olmamalıdır" denildi.

İnsani yardımın sürdürülmesinin önemine değinilen açıklamada, "Tüm taraflara ve onlar üzerinde etki sahibi olanlara, insani müdahalenin çökmesini önlemek için kullanılmak üzere Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına derhal izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verdiğinin altı çizildi.

Gazze'ye dün getirilen yardımlardan dolayı duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, "(Yardımlar) Yeterli olmaktan uzaktır. Anlamlı olabilmesi için Gazze'nin kesintisiz ve geniş kapsamlı bir insani yardım hattına ihtiyacı var." denildi.

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