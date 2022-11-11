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BM Genel Kurulu Taliban'dan insan haklarına saygı duyması istenen karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Taliban'a insan haklarına saygı duyması çağrısında bulunulan karar tasarısını kabul etti.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:23
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Taliban'a insan haklarına saygı duyması çağrısında bulunulan karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu Taliban'dan insan haklarına saygı duyması istenen karar tasarısını kabul etti
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193 üyeli Genel Kurul'da, Almanya'nın sunduğu karar tasarısına ilişkin oylama yapıldı.

Taliban'ın başta Afgan kadın ve kızlar olmak üzere insan haklarını ihlal ettiği, temsili hükümet kuramadığı ve ülkeyi ekonomik, insani ve sosyal koşullar açısından çok kötü bir duruma soktuğuna dair karar tasarısı, 116 ülkenin oyuyla kabul edildi.

Aralarında Rusya ve Çin'in de olduğu 10 ülke, çekimser oy kullandı.

Tasarıda, insan haklarına tam saygı duyulması ve kadınların hayatın her alanına anlamlı katılımının sağlanması çağrısı yapıldı.

Afgan kadın ve kızlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle endişe duyulduğu kaydedilen tasarıda, Taliban'dan insan haklarından yararlanılmasını kısıtlayan politika ve uygulamaları geri çekmesi istendi.

Bu arada Rusya ve Çin, Ağustos 2021'e kadar Afganistan'da bulunan ABD'ye atıfta bulunarak bu ülkedeki yabancı birliklere ve suçlarına ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Almanya'nın BM Büyükelçisi Antje Leendertse, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, insan haklarının korunmadığı ve bu haklara saygı duyulmadığını, kapsayıcı yönetimin geliştirilmediği ve terörle mücadelenin olmadığı sürece "tanınmaya yönelik bir yol olmadığını" ifade etti.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de ülkeye hakim olmasının ardından kadınlara çalışma hayatı, eğitim ve diğer bazı sosyal alanlarda engeller getirmesi, uluslararası alanda tepki çekmeye devam ediyor.

Birçok Afgan kız, Taliban yönetiminin 6. sınıftan itibaren kızların eğitime erişimini sonlandırması nedeniyle okula gidemiyor.

Taliban, kız çocukları ve kadınların spor faaliyetlerinden men edildiğine ilişkin genel bir duyuru yapmadı. Ancak resmi ya da gayriresmi çalıştırılan spor salonları, kulüpler ve işletmeler kız çocukları ve kadınların katılımı nedeniyle kovuştururken gözaltılara sıkça başvuruluyor.

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