﻿BM: İsrail ve Lübnan'dan imzalı anlaşma nüshalarını teslim aldık

Wronecka'nın ofisinden, İsrail ve Lübnanlı heyetlerin, Lübnan'ın güneyindeki BM Nakura Karargahı'nda nüshaları teslim etmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı için yapılan anlaşmanın nüshalarının memnuniyetle teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Wronecka, "Birçok açıdan bu tarihi bir başarıdır. Anlaşmanın güven inşası, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sunması ve her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.

İsrail ile anlaşmanın Lübnan için yeni bir sayfa olduğunu belirten Wronecka, "(Anlaşma) Aynı zamanda ulusal çıkar etrafında bir konsensüs yaratmaya da vesile olabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, her iki ülkeden teslim alınan ıslak imzalı anlaşma nüshalarının BM'nin merkezi New York'a götürüleceği belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Beyrut'ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid de Kudüs'te deniz sınırı anlaşmasını bugün imzalamıştı.

- İsrail ile Lübnan'ı anlaşmaya götüren zorlu süreç

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in, Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Müzakerelerin hız kazanmasının yanı sıra Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri de eş zamanlı artmaya başlamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim’de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı. (AA)