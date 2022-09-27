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BM'den Rusya'da seferberlik ilanını protesto edenlerin gözaltına alınmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'da hükümetin Ukrayna'ya karşı seferberlik ilanını protesto edenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:47
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Birleşmiş Milletler Rusya'da hükümetin Ukrayna'ya karşı seferberlik ilanını protesto edenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

BM'den Rusya'da seferberlik ilanını protesto edenlerin gözaltına alınmasına tepki
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BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Rusya'da son bir haftadır süren seferberlik karşıtı protestolara dair gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, protestoların başladığı 21 Eylül'den bugüne 2 bin 377 protestocunun gözaltına alındığını kaydederek, gözaltındaki kişi sayısına dair gerçek rakamların belirsiz olduğunu vurguladı.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde de protestoların son 3 gündür devam ettiğini belirten Shamdasani, Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de protestocularla polis arasında çıkan çatışmalar sonucu onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Shamdasani, barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğünün insan hakkı olduğunu belirterek, keyfi gözaltına alınan protestocuların bir an önce serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik savaşta asker desteği bulmak için 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

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