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Birleşmiş Milletler 'Tahıl koridoru anlaşması umut vadediyor'

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlamak üzere Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının umut vadettiğini ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 22:31
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Birleşmiş Milletler 'Tahıl koridoru anlaşması umut vadediyor'
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı raporda, bu anlaşmanın uzatılmasının, küresel gıda fiyatlarının düşmesi ve gıda güvenliğin sağlanması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Anlaşma sayesinde Ukrayna limanlarındaki faaliyetlerin normale döndüğü, 19 Ekim itibarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarının 8 milyon tona ulaştığı aktarıldı.

Rapora, "Sevkiyatların savaş öncesine kıyasla yüzde 40 ve 50 oranında azalmasına rağmen bu girişim sayesinde gıda fiyatları sabitlenmiş ve düşüş eğilimine geçmiştir." ifadesi yer aldı. Tahıl koridoru için imzalar atıldı Temmuzda küresel gıda ürünleri sevkiyatı yüzde 8,6, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,1 azaldığı bilgisi paylaşılarak, "Bu anlaşma gelecek için umut vadediyor ve kriz zamanında ticaretin gücünü gösteriyor." açıklaması yapıldı.

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