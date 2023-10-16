Birleşmiş Milletler: Uçurumun kenarındayız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler: Uçurumun kenarındayız

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken, tüm dünyanın gözü de bölgeye çevrildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Orta Doğu’da uçurumun eşiğindeyiz” değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

Hamas’a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, “İsrail, Gazze’deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze’de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM’nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria’da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı.

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