Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Direktörü Cynthia Jones, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmalar ve yardım fonu eksikliği nedeniyle açlık krizinin derinleştiğini bildirdi.

Jones, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Çatışmalar ve yardım fonu eksikliği nedeniyle KDC'deki açlık krizi kötüleşiyor" diyen Jones, KDC'deki krizin, on binlerce insanı evinden ettiğini ve akut açlığa neden olduğunu vurguladı.

Cynthia Jones, BM yardım kuruluşlarının, özellikle yılbaşında Ruanda destekli 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun ele geçirdiği illerde zor günler geçirdiğini, ancak insani yardım çalışmaları için önemli fon eksikliklerinin de vahim duruma katkıda bulunduğunu söyledi.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) yayımladığı son rapora işaret eden Jones, yaklaşık 25 milyon insanın "kriz" anlamına gelen IPC'nin 3. seviyesinde açlık yaşadığını belirtti.

Jones, "KDC'nin doğusunun bazı bölgelerinde insanlar zaten açlıktan ölüyor." ifadesini kullandı.

KDC'nin doğusundaki çatışmaların yaklaşık 5,2 milyon insanın yerinden edilmesine yol açtığını vurgulayan Jones, "Bunların sadece 1,6 milyonu bu yıl yerinden edildi ve KDC, dünyanın en büyük yerinden edilmiş insani krizlerinden biri haline geldi." diye konuştu.

KDC'DEKİ ÇATIŞMALAR

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Temmuz ayında Katar'ın başkenti Doha'da KDC hükümetiyle ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen isyancı grup ile ordu arasındaki çatışmalar halen devam ediyor.