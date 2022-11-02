Birleşmiş Milletler’den Türkiye’ye teşekkür

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri dönmesini memnuniyetle karşıladı.

Türkiye’ye diplomatik çabaları nedeniyle teşekkür eden Guterres, anlaşmanın yenilenmesi ve Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için de tüm taraflarla görüşmeye devam ettiğini aktardı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya, 29 Ekim’de Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol’daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu’nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Moskova’nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği” duyurulmuştu.(AA)