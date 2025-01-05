Birlik ve Dayanışma Sendikası Başkanı Mengücük: Sağlık Bakanlığı çözümden uzak bir anlayış sergiliyor

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, kasım ayından bu yana aile hekimlerinin iş bırakma eylemleri ve protestolarına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın çözümden uzak bir anlayış sergilediğini ifade ederek “Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarına karşı aile hekimliği çalışanları 6-10 Ocak günleri arasında 5 gün iş bırakma eylemi yapacak.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, “Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı’nın aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor" dedi.

"Mevcut durum ve yetersizlikler ciddiyetle ele alınmadan, vadedilen hizmet ve yapılan söylemlerin inandırıcı olmadığını" ifade eden Mengücük, "Bunu hem biz çalışanlar hem de halkımız çok açık olarak görüyor ve sorunları bizzat yaşıyoruz. Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz" dedi.

"İŞ GÜVENCEMİZİ TEHDİT EDEN, MESLEKİ İLKELERİMİZİ ZEDELEYEN DAYATMALARI KABUL ETMİYORUZ"

"Hem vatandaşlar, hem çalışanlar için daha iyi, daha doğru, daha nitelikli, daha güvenli bir sağlık hizmetini istemenin vicdani ve insani bir sorumluluk" olduğunu dile getiren Mengücük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı ve demokratik tepkimizi usulsüz ücret kesintileri, gruplandırma düşürme yöntemleri gibi hukuksuz şekilde cezalandırma ve engelleme çabaları, insan yaşamının değeri ve toplum sağlığının önemi ve Aile Hekimliği çalışanlarının mesleki onur mücadelesi karşısında etkisiz kalacaktır. Bu konuda hukuki mücadelemiz devam edecektir. Halkımızın mücadelemize desteği, bizlerin eylem gerekçe ve taleplerimizdeki haklılığımızı ayrıca göstermektedir."