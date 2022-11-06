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Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla vuruldu

Kocaeli’de beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini cadde üzerinde silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 06:23
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Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla vuruldu

Birlikte alkol aldığı arkadaşını silahla vuruldu
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Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

 

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