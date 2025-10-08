YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Birlikte Gülen Çiftler Daha Uzun Yaşar” konulu konferansta, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Merkezi Aile ve Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik, evlilikte mizahın, sürprizin ve pozitif iletişimin önemine dikkat çekti. Bozgedik, “En zor tartışmalarda bile yüzümüzdeki bir gülümseme olayın gidişatını değiştirebilir. Evlilikte mizahı ve sürprizi ihmal etmeyin” dedi.

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ASÜ Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Aydemir, günümüz toplumunda aile kurumunun ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

“Türkiye’de aile kurumu büyük bir kriz yaşıyor. Nüfusun gerilemesi önemli bir sorun haline geldi. Bu nedenle 2025 yılı ülkemizde ‘Aile Yılı’ ilan edildi.” diyen Aydemir, bireyselleşmenin ve anlık hazların aile bağlarını zayıflattığını belirtti.

Aydemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Artık gençlerimiz evlenmiyor, evlenenler de çocuk sahibi olmayı tercih etmiyor. Toplumun ortak değerleri ciddi anlamda zayıfladı. Birleşmenin değil ayrışmanın, paylaşmanın değil bencilliğin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Aileyi korumak istiyorsak, değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve bu konuda farkındalık oluşturmalıyız.”

Konferansın konuk konuşmacısı Dr. Ali Bozgedik, evliliği bir “gemi yolculuğuna” benzetti. Bu yolculukta bazen fırtınalarla karşılaşılabileceğini, ancak iletişim, sevgi ve anlayışla her fırtınanın atlatılabileceğini söyledi.

“Evlilikte kavga da vardır, mutluluk da, romantizm de… En zor tartışmalarda bile yüzümüzdeki bir gülümseme olayın gidişatını değiştirebilir. Kavgasız ev, çalgısız düğüne benzer. Problemler misafir gibidir; nasıl karşılanırsa öyle uğurlanır.”

Bozgedik, “Hiçbir acı, hiçbir problem kalıcı değildir. Allah bize unutmak gibi bir nimet vermiş; bu sayede her gün yeni bir sayfa açabiliyoruz” diyerek katılımcılara umut dolu mesajlar verdi.

Bozgedik, gülmenin ve pozitif duyguların nörokimyasal etkilerini anlatarak, mizahın hem ruhsal hem bedensel sağlık üzerindeki önemine dikkat çekti:

“Gülmek doğal bir ağrı kesicidir. Sevdiklerinize sarılın, evcil hayvanlar besleyin, doğada yürüyüş yapın. Her şeyi ilaçtan beklemeyin. Gülümsemenin, sarılmanın ve birlikte vakit geçirmenin etkisi hiçbir şeyle kıyaslanamaz.”

Evlilikte mutluluğu sürdürmenin sırlarından birinin “M ve S vitaminleri” olduğunu söyleyen Bozgedik, “M mizah, S sürpriz. Bu iki vitamini hayatınızdan eksik etmezseniz, evliliğiniz de, yaşamınız da daha sağlıklı olur” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Etkinliğin sonunda ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik’e teşekkür belgesi takdim etti. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.