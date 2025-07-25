Birlikte sahneye çıktılar! Konserdekiler hangisi Özcan Deniz şaşırdı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez kendi sesine benzeyen Murat Soylu’yla yaptığı düetle gündeme geldi.

Yoğun konser programına devam eden Özcan Deniz, son konserinde dinleyicilerine sürpriz yaptı. Deniz, sesi kendi sesine benzetilen 46 yaşındaki Murat Soylu'yu sahnesine davet etti. Özcan Deniz ile sahnede düet yapan Soylu'yu dinleyenler kulaklarına inanamadı.

PERFORMANSIYLA İZLEYİCİYİ MEST ETTİ

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'e sesiyle benzeyen Murat Soylu'nun performansı izleyenleri mest etti.