Birlikte yaşadığı kadına satırla dehşeti yaşattı

Kaynak: İHA
Birlikte yaşadığı kadına satırla dehşeti yaşattı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir adam birlikte yaşadığı söylenen kadına satırla saldırarak ağır yaraladı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürüdüğü belirtildi

Olay, saat 11.00 sularında Ceylanpınar'a bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Anlatılanlara göre 28 yaşındaki R.K., birlikte yaşadığı 48 yaşındaki M.R.’ye henüz öğrenilemeyen bir nedenle satır ile saldırdı. Talihsiz kadın ağır yaralanarak yere yıkıldı.

Komşularının ihbar etmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtilirken satırlı saldırgan gözaltına alındı.

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