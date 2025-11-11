

Olay, gece yarısı Aksaray’ın Ortaköy ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı birlikte yaşadığı 50 yaşındaki Selvi Kavas ile evde tartışan İbrahim D. (55), tartışmanın alevlenmesiyle birlikte yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek doğrulttuğu Selvi Kavas’ı boynundan vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İbrahim D. suç aleti tabancayla birlikte evden kaçtı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Kısa sürede şahsın saklandığı inşaatı belirleyen Ortaköy İlçe Emniyet Amirliğinde görevli sivil polis ekipleri, inşaata yaptığı baskında çatı katında şahsı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.