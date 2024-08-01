Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Duacı Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının 43 yaşındaki Aynur Çilli olduğunu ve kafasına aldığı taş darbeleriyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak aranan 48 yaşındaki Mehmet A'yı gözaltına aldı.

Mehmet A'nın Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, burada Aynur Çilli'nin 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'nin iple bağlı cesedini buldu.

Şüpheli Mehmet A'nın, tartışma sırasında Aynur Çilli'yi taşla vurarak öldürdüğü ve ardından çocuğu boğarak hayatına son verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından, anne ve çocuğun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Şüpheli Mehmet A'nın çeşitli suçlardan toplam 17 kaydının bulunduğu ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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