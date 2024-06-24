Birol Aydın Saadet Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Birol Aydın Saadet Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, partisinin 30 Haziran’da yapılacak üçüncü Olağanüstü Kongre'sinde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine, parti içindeki temayül yoklamaları sonucunda belirlenen adaylar yarışacak. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 3. Olağanüstü Kongre hakkında düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Aydın, açıklamasında şunları söyledi: "Saadet Partimize sahip çıkmak adına, özellikle son yedi yıldır teşkilat mensuplarımızın her koşulda genel başkanımızın gözlerinin içine bakarak sergiledikleri çaba, gayret ve duruşu sürdürmek için bu önemli kararı aldım. 2016'dan bu yana ülkemizin birliği, kardeşliği, toplumsal uzlaşması ve kamplaşmanın sona ermesi için verdiğimiz mücadeleyi devam ettirmek, genel başkanımızın daha fazla yıpranmasına izin vermemek ve partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak amacıyla 3. Olağanüstü Kongrede Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğumu ilan ediyorum. Bu kararımın camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İlgili Haberler
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak
Saadet Partisi'nden genel başkanlık yarışı. Öne çıkan 5 isim belli oldu
Son Haberler
Masaj salonunda korkutan yangın Yerel Haberler
Masaj salonunda korkutan yangın
iOS 18’in yeni sürümü ne zaman çıkıyor? Tarih verildi Teknoloji
iOS 18’in yeni sürümü ne zaman çıkıyor? Tarih verildi
Tarsus'ta köy yolları yenileniyor Gündem
Tarsus'ta köy yolları yenileniyor
Tokat'ta sıcak hava uyarısı Yerel Haberler
Tokat'ta sıcak hava uyarısı
Ücretsiz yaz okulları başlıyor Gündem
Ücretsiz yaz okulları başlıyor
Bedelli askerliğin bedeli dudak uçuklatacak Gündem
Bedelli askerliğin bedeli dudak uçuklatacak
Bebek gibi bir cilt için 1 damlası bile yetiyor. Güneş lekeleri için mucize yöntem! Sağlık
Bebek gibi bir cilt için 1 damlası bile yetiyor. Güneş lekeleri için mucize yöntem!