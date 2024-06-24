Birol Aydın Saadet Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yerine, parti içindeki temayül yoklamaları sonucunda belirlenen adaylar yarışacak. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 3. Olağanüstü Kongre hakkında düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Aydın, açıklamasında şunları söyledi: "Saadet Partimize sahip çıkmak adına, özellikle son yedi yıldır teşkilat mensuplarımızın her koşulda genel başkanımızın gözlerinin içine bakarak sergiledikleri çaba, gayret ve duruşu sürdürmek için bu önemli kararı aldım. 2016'dan bu yana ülkemizin birliği, kardeşliği, toplumsal uzlaşması ve kamplaşmanın sona ermesi için verdiğimiz mücadeleyi devam ettirmek, genel başkanımızın daha fazla yıpranmasına izin vermemek ve partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak amacıyla 3. Olağanüstü Kongrede Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğumu ilan ediyorum. Bu kararımın camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."