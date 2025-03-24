BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye edildi

Aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikasının da bulunduğu Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği için 17 Şubat'ta tutuklanan Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı çıktı.

Genel Başkan Mehmet Türkmen, tutukluluğunun 35’nci gününde, Gaziantep L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkmen'in tahliye anını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Karaca, paylaşımında, "Başpınar işçilerinin gözü aydın! Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen işçilerin iş, ekmek, özgürlük mücadelesine kaldığı yerden devam edecek. Mehmet başkanı aldık. Sendikaya geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.