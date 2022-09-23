23 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Biruni Üniversitesi personel alacak

Biruni Üniversitesi, 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 08:49
Takip Et
Biruni Üniversitesi personel alacak
+
Aa
-

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

ilan Başlama Tarihi : 23.09.2022

İlan Bitiş Tarihi : 07.10.2022

ÖĞRETİM ÜYESi BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

11374/1-1

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
1
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Yeni bir Türk Devleti kuruldu. İlk tanıyan Türkiye oldu
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
2
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
3
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿Rusya’dan bir nükleer tehdit daha. Yangına körükle gitmeye devam ediyorlar
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
4
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿BİM'in yumurtalardaki oyununu müşterisi deşifre etti
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
5
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Flaş.. .Flaş... Kar yağışı başladı. Herkes dışarı çıkıp gökyüzüne bakmaya başladı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
6
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Suudi Arabistan Milli Günü ‘Ankara’da kutlandı: Soylu ve Erbaş da katıldı
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
7
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Meral Akşener'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. Artık ekonomi biliminin değil psikoloji biliminin tartışma konusu!
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 personel alacak
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 personel alacak
﻿Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 personel alacak
﻿Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
﻿Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
﻿Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 yaralı
﻿Şırnak'ta 2 terörist yakalandı
﻿Şırnak'ta 2 terörist yakalandı
﻿Şırnak'ta 2 terörist yakalandı
﻿Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı
﻿Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı
﻿Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.