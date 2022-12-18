﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alımı

Biruni Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Elemanı alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; ''Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Eleman Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyanınca "Öğretim Eleman" Alınacaktır.'' denildi.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Dirckorlagene şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.