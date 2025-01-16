Bisan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş, şirketin 2025 yılı hedeflerini açıkladı

Nahita Holding bünyesindeki Türkiye'nin ilk bisiklet markası ve bisiklet üretim lideri Bisan A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Timurtaş, 2022 yılının son çeyreği itibarıyla devraldığı görevde, iki yıl içinde önemli başarılara imza attıklarını ve 2025 yılı için daha büyük hedeflerle ilerleyeceklerini açıkladı.

Yeni yönetimle birlikte, Bisan A.Ş., tüketici memnuniyeti odaklı büyüme stratejisiyle hızla ilerledi. 2022 yılının sonlarına doğru başlatılan bu değişim süreci, Bisan A.Ş.'yi sektörde daha güçlü bir konuma taşıdı.

YUSUF TEMURTAŞ: "2025 HEDEFLERİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK”

Bisan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Timurtaş, 2025 hedeflerine dair şu açıklamalarda bulundu: “2022 yılının son çeyreğinde göreve başladık ve geride bıraktığımız iki yıl, bizim için gerçekten çok verimli geçti. Şirketimizin üretim kapasitesinin arttırılmasından, bisiklet sektöründeki yeniliklerin uygulanmasına kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydettik. 2025 yılı için hedeflerimiz daha da büyük. Üretim döngümüzü daha verimli hale getirecek, teknolojiyi topluma daha faydalı bir şekilde kullanarak büyümeyi sürdüreceğiz. Bisiklet Endüstrisi Derneği’nin açıklamalarına göre, Türkiye'de bisiklet üretimi 2023 itibarıyla 1,7 milyon adede ulaştı. Bisiklet ihracatı ise 133 milyon euroya yükseldi. Büyüyen pazarda 2025 için kümülatif cirolarımızı %25’un üzerinde artırmayı hedeflerken, ihracatta ise bu oranlara korelatif olarak benzer artış bekliyoruz. Önemli hedeflerimizin arasında, yerli üretim oranını artırmak da yer alıyor.’’

BİSAN A.Ş. YATIRIMLARINA VE AR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERİYOR

1963 yılında Türkiye’nin ilk bisiklet markası olarak faaliyetlerine başlayan Bisan A.Ş., sektördeki liderliğini sürdürmek amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Ar-Ge çalışmaları ve üretim teknolojilerindeki yenilikçi adımlarla sektördeki ilk ve tek Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Bisan, bu alandaki çalışmalarıyla sektördeki ilkleri gerçekleştirmekte, ulusal ve uluslararası projelere imza atmaktadır.

Sektördeki tek Ar-Ge Merkezi olmanın verdiği sorumlulukla, Bisan A.Ş. olarak ekonomiye ve topluma sağladıkları katkılarla gurur duyduklarını belirten Temurtaş, şirketin bu alandaki öncülüğünü sürdürerek hem yerel hem de global ölçekte büyümeyi hedeflediklerini vurguladı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLER İLE ÇEVREYE DUYARLI BİR GELECEK

Bisan A.Ş.,üretim sürecinde çevre duyarlılığına büyük önem vermektedir. Bu konu hakkında açıklamada bulunan Yusuf Temurtaş; ‘’Piyasanın talebine göre ve sektörün ihtiyacı doğrultusunda yeni üretim yatırımlarımızı elektrikli bisikletlerimizi arttırmak üzerine hayata geçireceğiz. Böylelikle çevre dostu ulaşım seçeneği olan elektrikli bisikletlerimizle, fosil yakıt kullanımını azaltarak, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmaya destek olacağız. Yalnızca bugüne değil, geleceğe yönelik yatırımlar yaparak dünya kaynaklarını korumaya özen gösteriyoruz’’ açıklamasında bulundu.

SIRADA GES YATIRIMI VAR

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularına önem verdiklerini belirten Bisan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: “2025 yılı için planladığımız bir diğer yatırım ise güneş enerjisi (GES) projesi. Fabrikamızda çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla önemli bir adım atarak güneş enerjisine yatırım yapmaya karar verdik. Bu sayede fabrikamızı dış enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtarırken, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan birçok fayda sağlamayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık konusundaki taahhüdümüzle, güneş enerjisi yatırımımız sayesinde geleceğe daha temiz, daha yeşil ve ekonomik olarak daha güçlü adımlar atacağız.’’

YUSUF TEMURTAŞ KİMDİR?

2016 yılında Amerikan Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Yönetimi bölümlerinden mezun olan Yusuf Timurtaş, staj dönemini Hong Kong’da tamamladı. Profesyonel kariyerine ABD’de başlayan Temurtaş, 2017 yılından itibaren Simer Sac A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 2021 yılında Türkiye’nin ilk elektrikli forklift üretimi yapan Simerlift A.Ş.'yi kuran Temurtaş, Ağustos 2022 itibarıyla Bisan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.