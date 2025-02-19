Bışar Özbey "Yabancı Hakem derbiye hukuken atanamaz"

Kaynak: Haber Merkezi
Bışar Özbey "Yabancı Hakem derbiye hukuken atanamaz"

Avukat ve futbol yorumcusu Bışar Özbey Galatasaray - Fenerbahçe derbisine hukuken yabancı hakemin atanamayacağını iddia etti.

Bışar Özbey "Ben bir hukukçu olarak şunu belirtmek istiyorum. Türk Hukukuna göre Yabancı Orta Hakem, Türk futboluna getirilemez" ifadelerini kullandı.

Özbey bir tweet atarak iddiasını açıkladı.

"YABANCI HAKEM HUKUKEN ATANAMAZ"

"Yabancı Hakem derbiye HUKUKEN ATANAMAZ! @TFF_Org

1-) Türkiye’de maç yönetecek hakem’in 1 Mayıs-30 Haziran 2024 tarihine kadar vizesini yaptırmış, 31 Mayıs 2024’e kadar vize ücretini yatırmış olması gerekirdi. ( MHK Talimatı M. 30 )

2-) MHK’nin sezon başı ve devre arası seminerlerine katılmayan hakemin vizesi iptal edilir dolayısıyla Türkiye’de MAÇ YÖNETEMEZ! ( MHK Talimatı m. 31 )

3-) MHK’nin hakem kadrosuna yabancı hakem eklemesi için önce kurs açmış ve bu kursu başarıyla tamamlamış olması gerekirdi. ( MHK Talimatı m. 39 )

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