Bisiklet çaldıktan sonra yakalanınca "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi

Adana'da bisiklet çalan kişi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye savunma yapsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.Ö. iş yerinin önüne bisikletini bıraktı. Bu sırada etrafta gezinen D.T., bisikleti görünce binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde şüpheli D.T. tespit edilip yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli D.T.'nin, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

