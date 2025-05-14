Bisiklet Dünya Şampiyonası için pedallar Sakarya’da çevrilecek

5 yıl aradan sonra yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Sakarya, haziran ayında düzenlenecek 2025 Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası yarışına ev sahipliği yapacak.

TANITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dünyanın en önemli takım ve pedallarının Sakarya’ya geleceği dev şampiyona için 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Serdivan Spor Salonu’nda, konserler, gösteriler ve hediyelerle muhteşem bir tanıtım töreni gerçekleştirilecek. Türk müziğinin duayen isimlerinden müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in sahne alacağı tanıtım töreninde halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileriyle izleyiciler görkemli bir akşam yaşayacak. Ayrıca tanıtım törenine katılanlar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek.

İKİ ŞAMPİYONA PEŞ PEŞE DÜZENLENECEK

2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve 28-29 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından en iyi dağ bisikletçilerini bir araya getirecek bu organizasyonlar, Sakarya’nın spor altyapısını ve uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek. Türkiye’de ilk kez aynı şehirde Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası etapları arka arkaya düzenlenecek.