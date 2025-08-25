Bisiklet fiyatına otomobil. 8 saatte doluyor 159 kilometre gidiyor

Türkiye'deki 3 harfli marketlerden biri uygun fiyatlı elektrikli otomobil Volta EV2’yi 28 Ağustos’ta müşterileriyle buluşturuyor. Fiyat/performans odaklı bu araç, 289.990 TL’lik etiketiyle dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma özel tasarlanan Volta EV2, tam dolu pille 159 kilometre menzil sunuyor ve 8 saatte şarj oluyor.

İki kişilik oturma kapasitesine sahip araç, LED ön farlar, ön ve arka disk fren sistemiyle donatılmış. Kombine Fren Sistemi (CBS), acil durumlarda fren kuvvetini dengeli dağıtarak güvenliği artırıyor. Volta EV2, emniyet kemerleri, ön cam silecek-yıkayıcı sistemi ve diferansiyel sistemiyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Dört tekerlekten bağımsız amortisör sistemi, konforlu bir sürüş vadediyor. Isıtma ve buğu giderme sistemi, USB bağlantı noktası ve akıllı anahtar gibi modern özellikler, aracı cazip kılıyor. Saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen otomobil, mobil cihaz şarj imkânı sunuyor.

2 yıl garantiyle satışa sunulan araç, kredi kartına 6 taksit seçeneğiyle alınabiliyor. Teslimat, 30 iş günü içinde Volta yetkili servislerinden gerçekleştiriliyor. Volta EV2, ekonomik ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kompakt tasarımı, düşük işletme maliyeti ve pratik özellikleriyle şehirde mobiliteyi yeniden tanımlıyor. 28 Ağustos’ta markette yerini alacak Volta EV2, sınırlı stoklarla satışa sunulacak. Aracı almak isteyenler kredi kartına 6 taksit seçeneğini de değerlendirebilecek.