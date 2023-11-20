Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Aksaray’da bir apartmanın otoparkından bisiklet çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına, sonra da polise yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Olay, Şeyhamit Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki otoparkta bisiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve ikametini tespit etti.

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Sözkonusu adrese baskın düzenleyen polis, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen S.A. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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