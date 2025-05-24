Bisiklet Milli Takımı’ndan Romanya’da 5 madalya

Romanya'nın Bacau kentinde Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye'den 9'u kadın, 16'sı erkek 25 sporcu yarıştı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride yapılan şampiyonanın ilk gününde bireysel zamana karşı (ITT), daha sonra da yol yarışları koşuldu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcuları şöyle:

Elit erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında 33,7 kilometrelik parkura çıkan milli sporcu Ahmet Örken gümüş, 19 yaş altı erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında ise Ege Erülkü, 25 kilometrelik etapta gümüş madalya kazandı.

Elit erkekler yol yarışında ise Burak Abay gümüş, Ahmet Örken ise bronz madalya elde etti. 17 Yaş altı erkekler yol yarışında ise Vedat Emre Söker, 73 kilometrelik parkurda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Öte yandan 19 yaş altı bireysel zamana karşı (ITT) yarışında start alan milli sporcu Mehmet Mayda, yaşadığı talihsiz bir durum nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

“TÜRK BİSİKLETİNİN YÜKSELİŞİNİN KİLOMETRE TAŞLARINDAN BİRİ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Balkan coğrafyasının spor çatısı altında güç birliği yapmasının güzel bir örneğini Bacau'da yaşadık. Türkiye olarak bu organizasyonda sadece sportif değil, aynı zamanda kurumsal ve diplomatik anlamda da güçlü bir varlık gösterdik. Sporcularımız, azimleriyle, performanslarıyla ve centilmenlikleriyle göğsümüzü kabarttı.

Bu yıl beş madalyayla tamamladığımız Balkan Yol Şampiyonası, Türk bisikletinin istikrarlı yükselişinin önemli kilometre taşlarından biridir. Altyapıdan elit seviyeye kadar tüm kategorilerde sahaya yansıttığımız bu başarı, sistemli çalışmanın ve ekip ruhunun sonucudur. Romanya Bisiklet Federasyonuna ve Balkan Bisiklet Birliğine ev sahipliği ve iş birlikleri için teşekkür ediyor; Türk bisikletinin Avrupa ve dünya ölçeğindeki ilerleyişini sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum."

Aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı da olan Emin Müftüoğlu, ödül töreninde Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya, bölgesel spor iş birliğine katkılarından dolayı plaket takdim etti.