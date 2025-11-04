İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki revizyon, trafik güvenliğini güçlendirecek adımlar atıyor. Bu kapsamda, sürücü ve araç kayıtlarını yönetmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) gereksinim duyduğu teknik veriler ile yasal güncellemeler, kamu dairelerinin yanı sıra kamu kurumu statüsündeki meslek odaları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sürücü belgesi ile araç tescil süreçlerine temel oluşturacak veriler, EGM tarafından ilgili birimlerden elektronik ortamda alınabilecek veya yasal istisnalar dışında bu amaçla sınırlı şekilde paylaşılabilecek.

ELDİVEN VE KORUMA GÖZLÜĞÜ ŞARTI GELDİ

Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde (üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoseri ile korunanlar hariç), sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü takması

Üç tekerlekli yük motosikletleri ile karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca yolcuları için de kask takma zorunluluğu devam ediyor.

CEZASI NE KADAR?

Can güvenliği açısından zaruri olan ekipmanların bulunmaması nedeniyle kesilecek ceza 993 lira olarak belirlenmişti.