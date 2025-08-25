Bisiklet sporcusundan büyük yarış öncesi büyük başarı

Bisiklet sporcusundan büyük yarış öncesi büyük başarı

Ankara'da düzenlenen ve bin kişinin katıldığı bisiklet yarışında Bilecikli sporcu Mert Hüner genel klasmanda ve yaş klasmanında gümüş madalyaların sahibi oldu.

30 Ağustos 2025 - 4 Eylül 2025 tarihlerinde 72" ncisi düzenlenecek olan Bulgaristan turu öncesi Ankara'da 55 kilometre uzunluğundaki parkurda start alan Mert Hüner yarışmayı 2'inci olarak tamamladı.

Yarışmanın ardından açıklama yapan Mert Hüner; "Büyük tur öncesi elde etmiş olduğum bu başarı Bulgaristan turu öncesi benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlimizin ilk ve tek profesyonel bisiklet sporcusu olarak Avrupa tur klasmanında prestijli bir yarış olan Bulgaristan turunda takımımla start alıp hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için terimin son damlasına kadar çabalayacağım" dedi.

