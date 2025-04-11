Bisiklet süren kadına TIR çarptı

Kaynak: İHA
Bisiklet süren kadına TIR çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden kadın dönüş yapan TIR'ın altında kaldı. 57 yaşındaki kadın ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Marmaris eski Datça yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Aktarılan göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.K., aynı istikamette ilerleyen ve dönüşe yapmak isteyen TIR'ın kör noktasında girince dorsenin altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen M.K. ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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