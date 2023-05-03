Bisiklet sürücülüğü hastalığı nedir

Uzun süreli bisiklet süren kişilerde görülen, jenital bölgedeki sinirlere olan baskıdan dolayı ağrıyla başlayıp basit bir irritasyondan, uyuşma, his kaybı, idrar kaçırma ve iktidarsızlaga kadar giden bir rahatsızlıktır. Beden ağırlığının büyük bir kısmının sert ve küçük bir alanda uzun süreli ve tekrarlayan bir biçimde taşınması bu rahatsızlığın sebebidir ve ciddiyeti bunun süresi ve tekrarıyla doğru orantılıdır.

Perine ve anal bölgeyi etkilemesiyle çok tipiktir, ancak az önce sozünü ettiğimiz belirtiler başka ciddi hastalıklarında belirtileri olabileceği için tanıda dikkatli olmalı, mutlaka uzman bir hekime danışmalı.

YAYGINLIĞI VE ETKİLERİ

Bu hastalıkla ilgili araştırma sonuçları birinden diğerine değişiklik göstermektedir. Araştırmalar uzun süre bisiklet süren profesyonel yarışmacılar üzerinde yapılmıştır.

Yayınlanmamış bir araştırmaya göre 200 erkekten 17’sinde(%8,5) ve 65 kadının 3’ünde (%4,7) jenital bölgede bisiklet sporuna bağlı uyuşma, karıncalanma görülmştür. 540 km.lik bisiklet maratonuna katılan yarışmacıların %22’sinde jenital ve anal bögede yukarı bahsedilen belirtiler, %13’unde ise àok daha ciddi sorunlar görülmüştür. Buna karşılık bir İsrail edebiyat dergisi; yoğun bisiklet sporu yapan kişilerin %50-91’nin jenital ağrı, uyuşma, %13-24’nünde ise ereksiyon sorunu ve iktidarsızlık problemi olduğunu yazar. Kadınlar bu konuda daha az zarar görüp bu oran %34’de kalmaktadır. Buda bisiklet sporunun jenita-üriner sistem problemlerinde sık rastlanan bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu rahatsızlığı oluşturan temel sebebin bu bölgede uzun süren basınç sonucu yeterli kan dolaşımının sağlanamamasıdır. Uzun süreli bisiklet kullanımında perine ve jenital bölgelerinin sinirleri ve damarları direk etkilenmektedir.

Bununla ilgili olarak üretilen çözümlerden biri olan farklı dizaynlardaki bisiklet seleleri Avrupa’daki bisikletli polislerde kullanılmaya başlamış ancak henüzyaygınlaşmamıştır. Araştırmalar basende, kalça kemiklerine temas eden geniş selelerin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Sürücünün ellerini bırakarak sürmesi (erkeklerde bu daha yaygın)durumunda perine bölgesine o daha fazla basınç oluyor, buda semptomu olumsuz etkilıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR

İdrar kaçırma testinde pozitif sonuç (Block honteux), vs

Perine ve basen bölgesinde sebebi açıklanamayan ağrılar

Basınç testınde positif sonuç (Tinel test )

Cinsel problemler

Kadında Erkekde

Penetrasyon esnasında ağrı Sertleşme problemi,

İlişki süresince sebebi bilinmeyen ağrı İlişki sonrası jenital ağrı,

İlişki sonrası jenital ağrı, Azalmış orgazm yada yokluğu,

Azalmış orgazm yada yokluğu Orgazm esnasında yada sonrasında ağrı

Orgazm esnasında yada sonrasında ağrı

Cinsel uyarıyı devam ettirememe

TEDAVİ VE ÖNERİLER:

Yaşam kalitesini düşüren böyle bir problem karşısında hastalar gnellikle nasıl davranacaklarını bilmiyor, durumlarının kronik olduğunu düşünüyor, iyileşme umutlarını yitiriyorlar. Bununla birlikte araştırmacılar ve CİSED olarak biz aşağıda bahsedeceğimiz çeşitli çözümleri önermekteyiz:

A-Bisiklet kullanma alışkanlıklarının değiştirilmesi: Bu tedavinin ilk aşamasıdır. İleriye doğru burnu olmayan geniş oturak kullanılması, bisiklet gidonunun alçakta olması, sürerken daha sık pozisyon değiştirilmesi, pedal çevirmeden yapılan düz gidişlerde dik durulması, temastan oluşan cilt tahrişlerine karşı kaliteli giysiler kullanılması, gün boyu basınç oluşturan sert koltuklardan, kabızlıkdan sakınılması önerilmektedir.

B-Fizik tedavi: Amacı, kas ve sinirlere basınç oluşturan etmenleri ortadan kaldırmaktır. Bunun için uzmanlar özel masaj aletleri geliştirmiştir, evdede kalça ve bacak kaslarını esnetme egzersizleri, top yada rulo şeklindeki özel masaj aletleriyle masaj yapmak faydalı olmaktadır.

C-Medikal tedavi: Bu tedavi diğer tedavilerin başarısız kaldığı durumlarda uygulanır, amacı cerrahi yöntemlerle sıkışan sinirleri açmaya yöneliktir, bu müdahaleye nadiren gerekli duyulur, enflamasyon durumunda kortizol iğnesi yapılabilir yada ağrı kesiciler kullanılır.

Böyle bir rahatsızlık ortaya çıktığında, belli bir süreliğine bu spora ara vermek gerekir. Zarar gören sinirlerin kendini onarması zaman alır, yapılan araştırmalar bunun yaklaşık bir ay kadar sürdüğünü gösteriyor. İyileşme olduğunda tekrar başlarken bisiklet sürmeye hafiften başlayıp kademeli olarak artırmalı, bisiklet ile ilgili yukarıda bahsedilen değişiklikleri yapmalı, ani düşme ve şoklardan sakınılmalıdır.