Bisikleti ile istinat duvarından düşen güreşçi Tuna öldü

Kaynak: İHA
Bisikleti ile istinat duvarından düşen güreşçi Tuna öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen elektrikli bisikletin sürücüsü güreşçi Tuna Toplar (13), hayatını kaybetti.

İzmir'de saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkiinde bisiklet kazası meydana geldi.

50. Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle gezmeye çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, kullandığı elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybetti. Toplar, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından kaldırıma düştü.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toplar, kurtarılamadı. Toplar'ın geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olduğu öğrenildi.

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