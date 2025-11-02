Türkiye'yi pedallayarak gezen 31 yaşındaki Selahattin Baltacı, ülkenin dört bir yanında yolları bisikletiyle katetmeye devam ediyor. Daha önce hiçbir bisiklet tecrübesi olmadan hevesle pedallamaya başlayan Baltacı, Türkiye'nin kuzeyi olan Rize'den başladığı turunda; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini geçerek Akdeniz bölgesindeki ilk il olan Hatay'a ulaştı.

Yaklaşık 3 buçuk ayda bisikletiyle 2 bin 500 kilometre yol giden Baltacı, "Dağlar, rampalar, inişler, çıkışlar derken ülkemizin her köşesini bisikletle gezmek inanılmaz bir deneyim. İnsanlar genelde beni yabancı sanıyor, çoğu 'Hello' diyerek selam veriyor ve Türk olduğumu öğrenince şaşırıyorlar ve yaptığım tura hayran kalıyorlar" dedi.

Bisikletle gezmenin zorluklarına rağmen bunun kendisi için bir tutku olduğunu vurgulayan Baltacı, "Bana 'bisikletle gezmek zor olmuyor mu' ya da 'sana bir araç şart' diyenler oluyor. Ama bence her şey zihinde bitiyor. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Bazıları arabayla bile kısa mesafelere gitmeye üşeniyor ama benim için gezmek bir tutku. Depremden önce Hatay'a gelmeyi çok isterdim. Buna rağmen şehir hâlâ inanılmaz bir atmosfere sahip. Türkiye'nin en güneyi olan Yayladağı'na kadar gittim, Samandağ sahilinde bulundum. Hatay insanıyla, el sanatlarıyla, tarihiyle beni gerçekten büyüledi" diye konuştu.

Hatay'dan sonra Akdeniz'de kıyı şeridi boyunca turuna devam edeceğini söyleyen Baltacı, "Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir derken Türkiye'nin sınırlarını tamamlayıp İstanbul'da ailemin yanına geçeceğim. Daha sonrasında ise dünyayı bisikletle gezmeyi planlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.