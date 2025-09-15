Bisikletle çay servisi hayatına mâl oluyordu

Karaman'da elektrikli bisikletle çay servisi yapan garsonun panelvan aracın altına kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle çay servisi yapan 19 yaşındaki A.E.K. isimli garson, park halindeyken hareket eden A.S. idaresindeki 70 AAN 625 plakalı Hyundai marka panelvan aracı fark edemeyerek yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen garson panelvan aracın arka tekerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı garson, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından elektrikli bisiklet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.