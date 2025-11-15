Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan Ömer U.’ya polis aracı çarptı. İlkokul öğrencisi Ömer U. yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer U.'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.