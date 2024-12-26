Bisikletle giderken yürüyen kadını taciz etti. Olay anı kamerada

Kaynak: DHA
Bisikletle giderken yürüyen kadını taciz etti. Olay anı kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın, yanından geçen bisikletli tarafından taciz edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği saptanan şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay 14.30 sıralarında 1594/9 sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın yanından geçen bisikletli tarafından elle taciz etti. Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. (27) olduğunu tespit etti.

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Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet binasına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen N.Ş.’nin arkasından gelen bisikletli şüphelinin taciz ettiği ve yoluna devam ettiği görülüyor.

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