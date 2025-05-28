Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Mersin’de TIR’ın çarptığı 16 yaşındaki stajyer öğrenci Okan Utku S. hayatını kaybetti. Kaçan TIR şoförünü yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan U.S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, 33 AIE 276 plakalı tırın altında kaldı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsü kaçtı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Okan U.S.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Çocuktan geriye parçalanmış bisikleti kalırken polis, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

Bisikletle işe giden öğrenci TIR kurbanı oldu

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