Bisikletliler bu sefer Alzheimer Farkındalığı için pedallayacak

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te bisikletliler ‘Alzheimer için en iyi ilaç fiziksel aktivite’ sloganı ile Alzheimer Farkındalığı için pedallayacak.

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, her yaştan bisikletli katılımcı ile Atatürk Ormanına bisiklet sürüşü yapacaklarını söyledi. Yavuz bisiklet turunun 5 Ekim Pazar günü saat 12:00’de Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinden başlayacağını sözlerine ekledi.

Hakan Yavuz, tüm Bileciklileri sağlıklı yaşam için bisiklet sürüşüne davet ettiği açıklamasında, “5 Ekim Pazar saat 12:00’da bu kez Alzheimer Farkındalığı için Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinde buluşacağız, hep birlikte Alzheimer için en iyi ilaç fiziksel aktivite diyeceğiz ve her yaştan bisikletli katılımcılar ile Atatürk/Şehir Ormanına bisiklet sürüşü yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam için bisiklet sürüşüne davet ediyoruz.” dedi.