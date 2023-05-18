Bisiklette dünyanın gözü Sakarya'da olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapacağı uluslararası bisiklet yarışları için geri sayımı başlattı. Toplamda 2 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası’na ev sahipliği yapılacak yarışlara, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından profesyonel bisiklet sporcuları katılım sağlayacak. 17 Mayıs ve 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlar, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Binlerce sporseverin yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarının ağırlanacağı yarışlar boyunca, çeşitli etkinlikler, bisiklet festivalleri, çekilişler ve çocuk oyunları düzenlenecek.

İLK YARIŞ TOUR OF SAKARYA'DA

Tüm hazırlıkların hummalı bir şekilde tamamlandığı yarışlarla ilgili yarış takvimi de netleşti. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışların tamamı, Avrupa’nın en büyük parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek. İlk olarak Tour Of Sakarya Yol Bisiklet Yarışması ile başlayacak yarışlar, 17-20 Mayıs tarihleri arasında saat 10.00’da başlayacak ve 4 etapta gerçekleştirilecek. Bir diğer yarış olan MTB CUP yarışları ise 17 Mayıs’ta saat 16.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek. 19 Mayıs’ta start alacak MTB NIGHT CUP yarışları da saat 20.30 ile 22.30 arasında yapılacak.

HEYECAN AYÇİÇEK BİSİKLET VADİSİ'NDE

Yaklaşık 20 gün boyunca sürecek yarışlar, 21 Mayıs saat 14.00 ile 18.00 arasında UCI MTB Eliminator Dünya Kupası yarışları ile devam edecek. Ardından 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek UCI BMX Supercross Dünya Kupası yarışları da, saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Son olarak UEC BMX Avrupa Kupası’na sahne olacak yarışlar, 10-11 Haziran’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında koşulacak.

"DÜNYA BİSİKLET ŞEHRİNDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Yarışlarla ilgili konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geri sayıma başladıklarını ifade ederek, “Dünya Bisiklet Şehri olarak bu yıl da yine şehrimizde pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Bisiklet sporunun kalbinin atacağı yarışları, dünyanın en donanımlı ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçek Bisiklet Vadimizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizden ve dünyadan pek çok sporcuyu, sporseveri, yerli ve yabancı basın mensubunu ağırlayacağımız Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mızda, 17 Mayıs- 11 Haziran tarihleri arasında Bisiklet Festivalimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.