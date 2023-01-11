Bişkek soğuk hava ve karın etkisi altında

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te soğuk hava ve kar etkili oluyor.
Bişkek Belediyesinin karla mücadele ekipleri, meydanlar, caddeler ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürürken toplanan karları kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Yeni yıl tatili soğuk hava nedeniyle 16 Ocak'a uzatıldı
Kentte gündüz sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gelecek günlerde düşmeye devam edeceği uyarısı yapıldı.
Kırgızistan'da soğuk hava sebebiyle okullarda yeni yıl tatili 16 Ocak'a uzatılmıştı.
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