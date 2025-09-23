Bismil’de kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü: Şoför serbest

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, manevra yapan kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Meryem Şen hayatını kaybetti. Şoför serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam Bismil’in kırsal Topraklı Mahallesi’nde meydana geldi.

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-2.jpg

İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve şoförünün adı, plakası belirlenemeyen kamyonet, mahallede manevra yaparken yolda bulunan Meryem Şen’e çarptı.

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-3.jpg

AĞIR YARALANDI

Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Aksaray’da kamyonet takla attı: Baba ve oğlu kazadan yaralı kurtulduAksaray’da kamyonet takla attı: Baba ve oğlu kazadan yaralı kurtuldu

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-4.jpg

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Bismil Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-5.jpg

MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinden sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-6.jpg

KAMYONET ŞOFÖRÜ SERBEST

Gözaltına alınan kamyonet şoförü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı varDondurma kamyonetiyle belediye otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-9.jpg

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

bismilde-kamyonet-faciasi-2-yasindaki-meryem-bebek-oldu-sofor-serbest-yenicag-10.jpg

Son Haberler
Haftanın açılış maçında kazanan Ümraniyespor
Haftanın açılış maçında kazanan Ümraniyespor
Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı: Palut’tan ofansif uyarı
Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı: Palut’tan ofansif uyarı
Bismil’de kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü: Şoför serbest
Kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü...
İYİ Partili vekilden komisyon resti: Kusura bakmasınlar...
İYİ Partili vekilden komisyon resti: Kusura bakmasınlar...
Rize’de kafes balıkçılığı gerginliği: Balıkçılar denizde eylemde
Rize’de kafes balıkçılığı gerginliği: Balıkçılar denizde eylemde