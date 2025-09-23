Bismil’de kamyonet faciası! 2 yaşındaki Meryem bebek öldü: Şoför serbest

Olay, dün akşam Bismil’in kırsal Topraklı Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve şoförünün adı, plakası belirlenemeyen kamyonet, mahallede manevra yaparken yolda bulunan Meryem Şen’e çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kamyonetin altında kalan Meryem bebek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Bismil Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Meryem bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinden sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.
KAMYONET ŞOFÖRÜ SERBEST
Gözaltına alınan kamyonet şoförü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.