Bismil'de tefeciye suçüstü

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmada gözaltına alınan A.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, başkalarına ait 2 adet kredi kartı, 4 adet hesap defteri, 1 adet pos cihazı ve işlem delili 1 adet slip ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin soruşturmayı genişlettiği bilgisi öğrenildi.