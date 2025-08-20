Bissouma'dan gece yarısı Fenerbahçe paylaşımı

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Salzburg'dan İstanbul'a getirdiği Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferini duyurmasının ardından gündemdeki bir başka isim Yves Bissouma'dan sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bissouma, milli takımdan arkadaşı Nene'nin Fenerbahçe'ye transferini kutladı.

Sosyal medya hesabından Nene'nin Fenerbahçe forması giydiği fotoğrafı paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, "Bol şans evlat, senin için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.