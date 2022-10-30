Borsada yükseliş potansiyeli devam ediyor

BIST 100 endeksinde rekorlarla geçen 3 haftanın ardından bu hafta sınırlı bir düzeltme yaşansa da piyasa beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının artan resesyon endişeleriyle "ultra şahin" para politikalarında yumuşamaya gideceğine yönelik beklentiler görece riskli varlıklara olan talebi artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı faiz kararının ardından konuya ilişkin yapacağı yönlendirmeler büyük önem taşıyor.

Öte yandan, yurt içinde yoğunlaşan bilanço döneminde beklentileri geride bırakan şirket karlılıkları sonrası yatırım kurumları hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, bu durum BIST 100 endeksinde yükseliş potansiyelini destekliyor.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 110 getiri ile küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.015,62 puana taşıdı.

Ekim başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kazanan BIST 100 endeksinde, bütün sektör endeksleri yükseliş kaydetti.

Bu arada, dolar bazlı bakıldığında yüzde 50'den fazla yükselerek 210 sent seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.