BIST 30 VİOP’ta neler oluyor? Powell’ın konuşması borsayı sarsacak mı? (24 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
BIST 30 VİOP’ta neler oluyor? Powell’ın konuşması borsayı sarsacak mı? (24 Haziran 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 haziran vadeli kontrat, yüzde 3 artışla 10.510,00 puandan başladı. Ateşkes umudu piyasaları coştururken, Powell’ın konuşması ve veri gündemi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 azalışla 10.206,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 1,2 yükselerek 10.329,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 3 artışla 10.510,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki ateşkes beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.

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Bölgeye ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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