Bit pazarında ilginç olay! Rastgele aldığı çantadan servet çıktı

Ontario'da bulunan bir bit pazarında yaşanan 'garip' olayda torbayla satın alınan eski takıların arasında bulunan bir yüzük tahmin edildiğinden daha değerli çıkınca olanlar oldu.

Yüzüğü alan kadın değerini öğrenmek için sosyal medyadan yardım almak istedi. Gerçeği öğrenince şaşkına döndü. Reddit'te paylaştığı yüzüğün gerçek altın ve inci olduğunu öğrendi.

Yahoo Life'ın haberine göre; bit pazarından aldığı bir torba dolusu eski mücevherden bir parça seçme hakkı kazandı. Gözüne kestirdiği yüzüğü seçtikten sonra, değeri veya üreticisi hakkında bilgi almak için fotoğrafını Reddit'in "r/jewelryidentification" (mücevher tanımlama) sayfasında paylaştı.

Paylaşımında, "Kayınbiraderim bir torba dolusu eski mücevher aldı ve bir parça seçmemize izin verdi. Ben de bunu seçtim. Bana bu yüzük hakkında bilgi verebilir misiniz?" diye sordu. Yorumcular yüzüğün markasını veya net değerini belirleyemese de, fotoğraflardan bunun gerçek altından yapıldığı ve üzerinde değerli bir inci taşıdığı konusunda hemfikir oldu. Bir kullanıcı, "Muhteşem bir keşif," yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Mükemmel bir seçim yapmışsın" diyerek kadının şansını tebrik etti.