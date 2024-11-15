Bitball Ligi'nde bitcoinle maaş dönemi

Eski NFL oyuncusu Russell Okung, yeni girişimi Bitball Ligi ile futbol dünyasına yenilikçi bir soluk getirmeyi planlıyor. Oyuncuların Bitcoin ile maaş alacağı bu ligde, taraftarların da takımlara gerçek bir ortaklık sunması hedefleniyor. Okung, lig fikrinin NFL sonrası dönemde Bitcoin’in avantajlarını diğer sporculara anlatma çabasından doğduğunu belirtti.

Bitball Ligi’nin açılış maçı, 10 Aralık 2024 tarihinde Abu Dabi’deki Al Nahyan Stadyumu’nda oynanacak. Etkinlikte 24 profesyonel futbolcu yer alacak ve Bitcoin konferansı bilet sahipleri maça ücretsiz katılabilecek.

Bitcoin ile Maaş: Neden Önemli?

2020 yılında yıllık maaşının yarısını Bitcoin olarak almasıyla dikkat çeken Okung, bu adımı finansal özgürlük olarak gördüğünü ifade etti. Bitcoin’in sadece bir yatırım değil, aynı zamanda dijital özgürlüğün bir temsili olduğunu vurgulayan Okung, “Bu benim ailemin geleceğini dönüştürmek için bir fırsattı” dedi.

Okung, Bitcoin’in volatilitesine rağmen, uzun vadede değer kazandığına inandığını belirtiyor. Bitcoin’in yalnızca bir para birimi değil, aynı zamanda enerji ve arazi gibi alanlarda yatırımların temeli olduğunu düşünüyor.

Bitcoin ve Spor Dünyası

Okung, Bitcoin’in yalnızca futbol değil, diğer spor dallarında da kullanılmasını hayal ediyor. “Kimse bunu yapacak kadar cesur değilse, ben yaparım,” diyen Okung, öncelikli hedeflerinin bayrak futbolunu geliştirmek olduğunu belirtti.

Bitball Ligi, sporcuların finansal sürdürülebilirliklerini artırmayı ve spor dünyasında devrim yaratmayı hedefliyor. Bitcoin ile ödeme sistemini benimseyen bu yaklaşım, spor ve finans dünyasında dikkat çekmeye devam ediyor.