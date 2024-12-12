Bitcoin 100.000 dolar sınırını aştı

Kripto para piyasası, Bitcoin'in geçtiğimiz hafta 100.000 doları aşmasının ardından hızla yükseldi. Coin Metrics verilerine göre Bitcoin, son olarak %5 oranında bir artışla 101.413,74 dolardan işlem gördü. Ether de aynı şekilde %5 yükseldi, ancak 4.000 dolarlık ana direncini aşabilmiş değil. CoinDesk 20 endeksi, kripto para piyasasının genel performansını ölçerek %6’dan fazla bir artış gösterdi.

Bitcoin, Kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilere paralel olarak açıklanmasının ardından daha da güçlendi. Ekim ayına göre %0,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2,7 oranında bir artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasaları rahatlatırken, yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını bir kez daha düşürebileceği beklentisiyle hareket etmeye başladı. Bu durum, Bitcoin ve diğer kripto paralara olan ilgiyi artıran bir faktör oldu.

Kripto para dünyasında, özellikle Bitcoin’in geleceği üzerine tahminler de umut verici. Bernstein, Bitcoin’in 2025 yılına kadar 200.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörürken, Fundstrat’ın stratejisti Tom Lee, Bitcoin’in önümüzdeki yıl 250.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Şu anki tüm zamanların en yüksek Bitcoin fiyatı ise 103.844,05 dolar.

Kripto para piyasası, hala dalgalı bir seyir izliyor olsa da, yatırımcılar uzun vadede Bitcoin’in değerinin önemli ölçüde artabileceği konusunda iyimser. Uzmanlar, bu fiyat seviyelerinin geçici olabileceğini ve Bitcoin’in yıl sonunda 100.000 dolar seviyelerinde dalgalanmaya devam edebileceğini belirtiyorlar. Ancak, özellikle 2025 yılına dair yapılan tahminler, Bitcoin için çok daha yüksek bir hedefi işaret ediyor.

Kripto para piyasasında Bitcoin’in yeniden 100.000 dolar seviyesini aşması, bu alanda yatırım yapanlar için önemli bir kilometre taşı. Kripto paralara olan ilgi artarken, özellikle Bitcoin’in gelecekteki yükselişine dair tahminler, yatırımcıları heyecanlandırıyor.