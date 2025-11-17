Bitcoin yıl başından bu yana elde ettiği yüzde 30’dan fazla kazancı geri verdi. Piyasalarda, Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu tutumuna dair beklentilerin zayıflamasıyla birlikte satış baskısı arttı.

Lider kripto para birimi pazar günü 93.714 doların altına gerileyerek, geçen yılın sonunda görülen kapanış seviyesinin altına indi. Bitcoin, 6 Ekim’de 126.251 dolarla tarihi zirvesini görmüş ancak yalnızca dört gün sonra Trump’ın tarifelere ilişkin beklenmedik açıklamalarının küresel piyasaları sarsmasıyla düşüş trendine girmişti.

Bitcoin, pazartesi günü Singapur saatiyle 08:39 itibarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.869 dolar seviyesinde işlem gördü. En büyük kritpto para birimi Türkiye saatiyle 09,53 itibari ile ise 95 bin 399 dolara geriledi. En değerli ikinci birim olan Ethereum ise aynı saatte 3 bin 196 dolara geriledi.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Bitwise Asset Management’ın yatırım direktörü Matthew Hougan “Genel piyasa şu anda riskten kaçış modunda. Kripto bunun için ilk tepki veren o oldu” dedi.

Son bir ayda, borsa yatırım fonu yöneticilerinden kurumsal hazinelere kadar birçok büyük alıcının piyasadan çekildiği görülüyor. Bu durum, yılın başlarında Bitcoin’i rekor seviyelere taşıyan likidite akışının azalmasına yol açtı. Aynı dönemde yüksek değerlemeli teknoloji hisselerindeki geri çekilme, yatırımcıların genel risk iştahını da zayıflattı.