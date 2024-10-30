Bitcoin 5 günde rekor artış gösterdi!

Geleceğin para birimi olarak adlandırılan bitcoin, ABD seçimleri yaklaşırken Haziran ayından bu yana ilk kez 71 bin doları aşarak 72 bin 228 dolara geldi.

5 GÜNDE REKOR YÜKSELİŞ

Bitcoinde son dönemde yükselişler dikkat çekiyor. 5 gün önce 66 bin dolar seviyesinde işlem göre bitcoin anlık olarak 72 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Yüzde 8 üzerindeki artış ise pek çok yatırımcının gözüne çarptı. 5 günde 5 bin doların üzerinde yükseliş gerçekleşti.

FED’İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

ABD tarafında başkanlık seçimleri ve FED’in ilk kez 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yükselişi fiyatladığı uzmanlarca belirtiliyor. ABD Merkez bankası (FED)’in diğer faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü düzenlenecek ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı duyurulacak. FED’in faiz indirimine gitmesi analistler tarafından beklenirken olası bir indirimde bitcoin yükselişinin devam edeceği de öne sürülüyor.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto mahlaslı bir kişi veya grup tarafından 2008 yılında icat edilmişti. Kripto para olarak adlandırılan icadın, 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde insanlar tarafından kullanıldı. İlk çıktığında 1 doların altında olan bitcoin, 73 bin seviyelerine kadar geldi.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi vermemektedir.